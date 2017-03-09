Назван худший аэропорт планеты

На втором месте оказался международный аэропорт Глазго, на третьем — аэропорт Цюриха. Далее идут мюнхенский аэропорт имени Штрауса, аэропорты Франкфурта, Женевы, Бангкока, Тель-Авива, Осло и Дублина.

Также были названы победители в отдельных номинациях. Покупки лучше всего совершать в аэропорту Бен-Гуриона в Телль-Авиве, а в категории «продукты питания» главный приз занял аэропорт Далласа.