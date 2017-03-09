Назван худший аэропорт планеты
Европейские аэропорты заняли восемь мест в первой десятке в рейтинге самых лучших воздушных хабов мира. В то же время, на вершине списка худших аэропортов — также представители старого света.
Европейские аэропорты заняли восемь мест в первой десятке в рейтинге самых лучших воздушных хабов мира. В то же время, на вершине списка худших аэропортов — также представители старого света.
Ежегодный рейтинг составлен сайтом edreams.co.uk на основе отзывов 65000 путешественников, передает Daily Mail.
Первое место в рейтинге лучших занял аэропорт
На втором месте оказался международный аэропорт Глазго, на третьем — аэропорт Цюриха. Далее идут мюнхенский аэропорт имени Штрауса, аэропорты Франкфурта, Женевы, Бангкока,
Также были названы победители в отдельных номинациях. Покупки лучше всего совершать в аэропорту
Рядом с ним на вершине антирейтинга находятся лондонский Лутон и аэропорт
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