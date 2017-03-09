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19:54 (мск), источник: Моя Планета

Назван худший аэропорт планеты

Европейские аэропорты заняли восемь мест в первой десятке в рейтинге самых лучших воздушных хабов мира. В то же время, на вершине списка худших аэропортов — также представители старого света.

Ежегодный рейтинг составлен сайтом edreams.co.uk на основе отзывов 65000 путешественников, передает Daily Mail.

Первое место в рейтинге лучших занял аэропорт Хельсинки-Вантаа.

Аэропорт Хельсинки

На втором месте оказался международный аэропорт Глазго, на третьем — аэропорт Цюриха. Далее идут мюнхенский аэропорт имени Штрауса, аэропорты Франкфурта, Женевы, Бангкока, Тель-Авива, Осло и Дублина.

Также были названы победители в отдельных номинациях. Покупки лучше всего совершать в аэропорту Бен-Гуриона в Телль-Авиве, а в категории «продукты питания» главный приз занял аэропорт Далласа.

Аэропорт Бен-Гурион
Худшим аэропортом в мире назван берлинский Шенефельд.

Рядом с ним на вершине антирейтинга находятся лондонский Лутон и аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

Проверьте, насколько вы опытный путешественник: угадаете ли вы авиакомпанию всего лишь по небольшой картинке?

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