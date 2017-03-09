Фрагмент челябинского метеорита представят на турвыставке в Москве

ЧЕЛЯБИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Челябинская область представит свой туристический потенциал на международной выставке «Интурмаркет», которая пройдет в Москве с 11 по 13 марта. На стенде региона, в том числе будет презентован фрагмент челябинского метеорита, сообщила пресс-секретарь министра культуры региона Виктория Олиферчук.

«В Москве на выставке “Интурмаркет” Челябинская область будет презентована на индивидуальном стенде. <…> Важным экспонентом стенда Челябинской области станет восьмикилограммовый фрагмент метеорита, предоставленный государственным историческим музеем Южного Урала», — говорится в сообщении. Олиферчук добавила, что на стенде региона также будут представлены горнолыжные центры, санатории, оздоровительные комплексы и национальные парки Южного Урала, а также народные промыслы региона.

Выставка «Интурмаркет» является ключевым событием туристической отрасли России и традиционно проходит при официальной поддержке правительства РФ и Федерального агентства по туризму. Ежегодно в выставке принимают участие более 1 тыс. компаний-участников, которые презентует потенциал более 100 стран и регионов мира.

Метеорит «Челябинск» вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года, около 07:10 мск, он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30−50 километров и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 километрах западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.