В калининградском зоопарке родились ещё два тюленёнка
В первые дни марта в зоопарке областного центра родились ещё два тюленёнка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила
В первые дни марта в зоопарке областного центра родились ещё два тюленёнка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила
3 марта детёныш родился у самки по имени Килька, а 5 марта — у Найды. До этого, 28 февраля, на свет появился тюленёнок у Пышки.
По словам Михайловой, матери самостоятельно кормят новорождённых. Если в природе они делают это
Питаться материнским молоком детёныши будут до
Поскольку каждой самке требуется отдельная территория для выкармливания детёныша, в бассейне приспустили воду. Каждый тюленёнок занимает свою часть «суши», где терпеливо дожидается мать, — рассказала Михайлова.
Сейчас бассейн тюленей огорожен, чтобы малышей и мам никто не беспокоил. Доступ к нему откроют на следующей неделе. Первое время тюленята будут жить вместе с матерями. Когда они подрастут, их, скорее всего, ждёт переезд в другие зоопарки. Выпустить детёнышей в природу вряд ли получится, поскольку к этому животных надо готовить с самого рождения, изолируя их от людей.