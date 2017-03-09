В калининградском зоопарке родились ещё два тюленёнка

3 марта детёныш родился у самки по имени Килька, а 5 марта — у Найды. До этого, 28 февраля, на свет появился тюленёнок у Пышки.

По словам Михайловой, матери самостоятельно кормят новорождённых. Если в природе они делают это два-три раза в стуки, а в промежутках уходят в море, то в зоопарке, где нет необходимости добывать еду, кормление происходит четыре-пять раз в день.

Питаться материнским молоком детёныши будут до трёх-четырёх недель. За это время тюленята перелиняют и смогут плавать вместе с родителями. Представитель зоопарка отметила, что сейчас детская шкурка не позволяет детёнышам держаться на воде.

Поскольку каждой самке требуется отдельная территория для выкармливания детёныша, в бассейне приспустили воду. Каждый тюленёнок занимает свою часть «суши», где терпеливо дожидается мать, — рассказала Михайлова.

Сейчас бассейн тюленей огорожен, чтобы малышей и мам никто не беспокоил. Доступ к нему откроют на следующей неделе. Первое время тюленята будут жить вместе с матерями. Когда они подрастут, их, скорее всего, ждёт переезд в другие зоопарки. Выпустить детёнышей в природу вряд ли получится, поскольку к этому животных надо готовить с самого рождения, изолируя их от людей.