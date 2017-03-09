Россияне стали реже обедать в ресторанах

Заказы бизнес-ланчей в российских ресторанах по итогам 2016 года сократились на 48% по сравнению с 2015 годом, всего визиты в дневное время — на 23%.

Если говорить о рынке в целом, включая заведения фаст-фуда и кофейни, россияне стали обедать вне дома на 6% реже. Такие цифры приводится в исследовании американской компании NPD Group (есть у РБК).

Падение ресторанного трафика связано со снижением покупательной способности, считают аналитики NPD. Средняя стоимость бизнес-ланча — 300 руб., что на 10% выше среднего чека в фаст-фуде, где количество посетителей в обеденное время, напротив, выросло по сравнению с 2015 годом на 6%.

Раньше рестораны рассматривали бизнес-ланчи как промо-предложение, говорит генеральный директор NPD Мария Ванифатова. Они рассчитывали, что клиенты, придя на обед, вернутся вечером и потратят более существенную сумму. Теперь исследования показывают, что такой подход неэффективен — для ужина люди зачастую выбирают другие места.