Россияне стали реже обедать в ресторанах

Заказы бизнес-ланчей в российских ресторанах по итогам 2016 года сократились на 48% по сравнению с 2015 годом, всего визиты в дневное время — на 23%.
Если говорить о рынке в целом, включая заведения фаст-фуда и кофейни, россияне стали обедать вне дома на 6% реже. Такие цифры приводится в исследовании американской компании NPD Group (есть у РБК).
Падение ресторанного трафика связано со снижением покупательной способности, считают аналитики NPD. Средняя стоимость бизнес-ланча — 300 руб., что на 10% выше среднего чека в фаст-фуде, где количество посетителей в обеденное время, напротив, выросло по сравнению с 2015 годом на 6%.
Раньше рестораны рассматривали бизнес-ланчи как промо-предложение, говорит генеральный директор NPD Мария Ванифатова. Они рассчитывали, что клиенты, придя на обед, вернутся вечером и потратят более существенную сумму. Теперь исследования показывают, что такой подход неэффективен — для ужина люди зачастую выбирают другие места.
При этом ужины «пострадали» меньше всего: посещаемость ресторанов в это время сократилась на 6%, а в целом заведений общепита — на 1%. Вечером россияне приходят отдохнуть или что-то отметить, рассказывает Ванифатова.
А вот завтракают и обедают вне дома люди в первую очередь ради комфорта: 62% потребителей указывают удобство как основную причину похода в ресторан утром или днем.
Таким образом, россияне скорее готовы поступиться ежедневным удобством, чем отказываться от удовольствия, резюмируют в NPD
Сокращение визитов в обеденное время в ресторанах связано в том числе и с бурным развитием столовых, которое пришлось на 2016 год, рассказывает основатель консалтингового агентства «Ресконсалт» и сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Посетители, которые приходили на бизнес-ланчи, в силу экономических причин перешли в столовые, поясняет он. Кроме того, в 2016 году выросла доля доставки еды в офис и на дом, что также влияет на посещаемость заведений, замечает Миронов.