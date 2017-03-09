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17:54 (мск), источник: РБК

Россияне стали реже обедать в ресторанах

Россияне заказывали в ресторанах в два раза меньше бизнес-ланчей в 2016 году, чем годом ранее. Однако они по-прежнему готовы посещать дорогие заведения общепита, чтобы отдохнуть в вечернее время.

Источник: Агентство «Москва»

Заказы бизнес-ланчей в российских ресторанах по итогам 2016 года сократились на 48% по сравнению с 2015 годом, всего визиты в дневное время — на 23%.

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Если говорить о рынке в целом, включая заведения фаст-фуда и кофейни, россияне стали обедать вне дома на 6% реже. Такие цифры приводится в исследовании американской компании NPD Group (есть у РБК).

Падение ресторанного трафика связано со снижением покупательной способности, считают аналитики NPD. Средняя стоимость бизнес-ланча — 300 руб., что на 10% выше среднего чека в фаст-фуде, где количество посетителей в обеденное время, напротив, выросло по сравнению с 2015 годом на 6%.

Раньше рестораны рассматривали бизнес-ланчи как промо-предложение, говорит генеральный директор NPD Мария Ванифатова. Они рассчитывали, что клиенты, придя на обед, вернутся вечером и потратят более существенную сумму. Теперь исследования показывают, что такой подход неэффективен — для ужина люди зачастую выбирают другие места.

При этом ужины «пострадали» меньше всего: посещаемость ресторанов в это время сократилась на 6%, а в целом заведений общепита — на 1%. Вечером россияне приходят отдохнуть или что-то отметить, рассказывает Ванифатова.

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А вот завтракают и обедают вне дома люди в первую очередь ради комфорта: 62% потребителей указывают удобство как основную причину похода в ресторан утром или днем.

Таким образом, россияне скорее готовы поступиться ежедневным удобством, чем отказываться от удовольствия, резюмируют в NPD

Сокращение визитов в обеденное время в ресторанах связано в том числе и с бурным развитием столовых, которое пришлось на 2016 год, рассказывает основатель консалтингового агентства «Ресконсалт» и сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Посетители, которые приходили на бизнес-ланчи, в силу экономических причин перешли в столовые, поясняет он. Кроме того, в 2016 году выросла доля доставки еды в офис и на дом, что также влияет на посещаемость заведений, замечает Миронов.

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