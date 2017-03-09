Синоптики предупреждают казанцев о сильной гололедице

Так, в ночные часы столбики термометров в Казани опустятся до 3−5 градусов мороза. В целом по республике будет еще холоднее — до минус 3−8 градусов, а при прояснениях до 10−15 градусов мороза.

Татарстанские синоптики предупреждают о сильной гололедице в ночные часы.

Днем 10 марта в столице Татарстана сохранится облачная погода, с прояснениями, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Температура в целом по республике будет варьироваться от минус 3 до +2 градусов. Ветер прогнозируется южный умеренный, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Кроме того, как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 10 марта местами по Татарстану ожидается туман с видимостью 500 м

и менее.