Игорь Додон вручил награды 8 выдающимся женщинам Молдовы

Вчера я подписал указ о награждении восьми женщин Республики Молдова. Думаю, что это станет хорошей практикой на ближайшие годы. Вы, восемь женщин, девушек, представляете Республику Молдова. Этими наградами высшее руководство страны хочет подчеркнуть, что женщины занимают очень значимую роль в нашей жизни. Хочу поблагодарить вас за то, что делаете нас, мужчин, сильнее. Без вас у нас нет будущего — ни у страны, ни у человечества. Вы принимаете нас такими, какие мы есть. Вы даете нам жизнь. Хочу от души поблагодарить вас за это и в очередной раз поздравить всех женщин Республики Молдова с этим красивым праздником. Знайте, что мы ценим вас и будем рядом с вами каждый день, так, как и вы находитесь рядом с нами, — заявил Президент.

Глава государства отметил, что в числе награжденных — представительницы прекрасного пола разных возрастов и профессий, живущих в разных уголках нашей страны, включая Гагаузию и Приднестровье.

Ordinul de Onoare (Почетный орден) Раисе СЛИВКА из села Коржеуць Бричанского района, матери десятерых детей. Создала крепкую семью, в которой дети достойно воспитываются и гармонично развиваются, бабушка 51 внука и 27 правнуков.

Орден Gloria Muncii (Трудовой славы) — Габриеле ЛУНГУ художественному директору Муниципального кукольного театра Guguță. Работает в Театре Guguţă более 25 лет. Представительница первого актерского выпуска, создательница более 50 ролей, постановщик целого ряда спектаклей, вся деятельность худрука была направлена на популяризацию национальных ценностей, на сохранение традиций и профессиональную подготовку будущих актеров.

Орден Gloria Muncii (Трудовой славы) Анне СТАТОВОЙ директору Общества с ограниченной ответственностью Moroi (АТО Гагаузия). Трудилась в агропромышленной отрасли, в настоящее время работает в области общественного питания, внося существенный вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры и повышение качества оказываемых услуг.

Медаль Meritul Civic (Гражданской доблести) — Наталье ЛЕФТЕР двукратной чемпионке мира по самбо; мастеру спорта по дзюдо и самбо, доктору педагогических наук, доценту, в настоящее время специалисту в рамках Службы физического подготовки и спорту Национальной армии.

Медаль Meritul Civic (Трудовой славы) — Юлии ВОДЯНЮК молодой скрипачке, участнице многочисленных концертов в стране и за рубежом, обладательнице ряда призов и поощрений. Несмотря на сложное материальное положение, имея лишь поддержку бабушки ее опекуна, Юлия — студентка-отличница, добившаяся серьезных успехов в Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Медаль Nicolae Testemițanu — Стеле ДОДУ заведующей отделением Кишиневской Муниципальной клинической больницы № 1. Содействует улучшению качества оказываемых пациентам медицинских услуг. Результатом ее работы служат основные показатели деятельности, среди которых следует отметить снижение перинатальной смертности с 4,6% в 2013 году до 2,4% в 2016 году, а также отсутствие случаев материнской смертности в течение последних 8 лет. Ежегодно принимает около 3000 родов.

Почетное звание Artist al Poporului (Народный артист) — Алле ДОРЯНУ актрисе тираспольского Театра драмы и комедии; члену Союза театральных деятелей. Сыграла в целом ряде классических и современных пьес, а также выступила в качестве режиссера ряда фильмов, получивших высокую оценку.

Почетное звание Om Emerit (Заслуженный деятель) — Полине ТУРТА председателю Ассоциации доноров крови, почетному донору. В течение жизни пожертвовала 100 литров крови. Начиная с 1992 года и по настоящее время более 200 раз сдавала кровь добровольно и на безвозмездной основе, внеся, таким образом, большой вклад в спасение очень многих жизней.