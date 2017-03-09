Казанцы называли своих детей Амир, Даниил, Джалиль, Алисия

Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 47 лет, самого юного отца — 20 лет, самого зрелого — 53 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1130 граммов, а максимальный — 4560 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Даниил, Дмитрий, Диана, Милана, Ильдар, Мария, Самира. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Джалиль, Алисия, Мирослава, Стефания, Джамиль, Зифа, Спартак, Аэлита.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировала свой брак 141 пара. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, жениху — 20. Возраст самого взрослого жениха недели — 69 лет, самой взрослой невесты — 62 года, сообщает Управление ЗАГС Казани.