Строительство комплекса трамплинов в Нижнем Новгороде планируется начать в 2018 году

По данным министерства, в нём разместится региональный тренировочный центр. На первом этапе должен быть создан трамплин К-60. Он будет использоваться для проведения учебно-тренировочного процесса МБУ ДО СДЮСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Согласно информации, окончание проектирования и получение положительного заключения госэкспертизы запланированы на май 2017 года. Само строительство трамплина К-60 запланировано на 2018−2019 годы. Для этого в адресной инвестиционной программе региона на 2017−2019 годы предусмотрены средства областного бюджета в объеме 180,498 млн. рублей.

Напомним, правительство РФ в марте 2016 года приняло решение о выделении 100 миллионов рублей на строительство трамплина К-60 в Нижнем Новгороде.