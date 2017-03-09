Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Китаянка родила младенца-гиганта
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
В России введут новые нормы труда для женщин
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"Ликвидирован": убит "один из лучших" боевиков "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
20:38 (мск), источник: Tengrinews

Алматинцы жалуются на автобусы в блог Байбека

Алматинцев не устраивает, что автобусы не ходят допоздна, за рулем водители курят и транспорт ездит переполненным.

Источник: Tengrinews

Алматинцы жалуются на плохой общественный транспорт в блог акима Бауыржана Байбека, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Алматинец по имени Бахытжан попросил акима разобраться с автопарком, обслуживающий 65 маршрут. По его словам, автобусы в час пик ездят полные, поручни сломаны и не выдаются билеты. Мужчина в подтверждение своих слов выложил видеозапись.

«Руководством автопарка ТОО “АвтоАлмаТранс” со всем водительским составом 65 маршрута было проведено собрание совместно с инженерами БД, начальниками колонн, о выдаче разовых билетов “Онай” соответствующего образца, о культурном и вежливом отношении к пассажирам, о соблюдении Правил перевозок пассажиров и багажа. Все водители предупреждены. В настоящее время автопарк выпускает на линию 20 единиц подвижного состава, в ближайшее время обязуются выпустить на линию в полном составе», — ответили в блоге акима.

Похожий вопрос задала и другая жительница Алматы Татьяна: «До каких пор мы будем добираться с работы домой в переполненных автобусах, где из сумок пропадают кошельки и документы, ждать автобусы по 20−30 минут, а потом ехать в переполненном автобусе, как селедка в бочке, и кто возместит потери как финансовые, так и моральные?».

Также алматинцы пожаловались на отсутствие прямого транспорта из микрорайона Орбита-1 до поликлиники № 17. Сейчас им приходится идти пешком как минимум одну остановку. Ранее они добирались на трамвае и 112 маршруте, который сейчас ездит по другой схеме.

«В первом полугодии 2017 года Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы планирует завершить разработку проекта комплексной схемы организации дорожного движения, где будет проработан ряд предложений по развитию общественного транспорта. Одним из направлений данного проекта является развитие общественного транспорта, в том числе и предоставление приоритетности движения пассажирского транспорта с учетом выделенных полос. По результатам выполнения Проекта будут предложены коридоры для движения общественного транспорта со сроками их реализации. При рассмотрении данного проекта, Управлением ваше предложение будет рассмотрено», — ответили им в блоге.

В Алматы с недавних пор перестал ездить автобус № 77. В блоге акима пояснили, что маршрут обслуживал перевозчик ТОО «БаТу travel компаниясы». Из-за повышения цен на топливо и запчасти, а также за нерентабельностью автопарк отказался обслуживать этот маршрут. Теперь профильное управление намерено объявить конкурс, чтобы найти нового перевозчика.

Читайте также
Ценам на бензин в Казахстане предрекли ускоренный рост

«Уважаемый аким! По вашей инициативе была введена система “Онай”. Мы приняли эту инициативу с энтузиазмом, так как часто были свидетелями откровенных злоупотреблений в сфере работы общественного транспорта. Сейчас, по истечении времени, можно сказать, что акимат потерпел очередное фиаско. Злоупотребления только увеличились. Создается впечатление, что водители, контролеры и акимат повязаны одной нитью. Не думаю, что вы не в курсе сложившейся ситуации. Что же будет с “Онай”?» — поинтересовался еще один житель Алматы.

Ему ответили, что причина в пассажирах, которые не требуют билеты при оплате наличными деньгами.

«Благодаря системе «Онай» появилась возможность получать данные для планирования бюджетных средств и прозрачного финансирования затрат перевозчиков по предоставлению услуг льготным категориям граждан.

Это позволило местным органам власти расширить перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд. Немаловажной стала возможность детализации поездок пассажиров, что позволило гражданам контролировать свои расходы на проезд, планировать свой бюджет.

С внедрением системы родители могут увидеть все осуществляемые на общественном транспорте поездки своих детей, что является дополнительным инструментом в осведомленности об их передвижении. Внедрение системы электронного билетирования «Онай», обновление перевозчиками подвижного состава являются частью реформирования транспортной системы города Алматы.

За один год добиться безупречности невозможно, это показывает практика и в других странах. Ключевая роль всегда остается за пассажирами. Пока сами пассажиры не откажутся от стимулирования роста теневого оборота, пока будут добровольно позволять водителям, кондукторам нарушать процесс оплаты за проезд — максимального успеха не достичь. Непрерывно проводится активная работа в этом направлении", — говорится в ответе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бабушка Людмила удивляет всех, читая редкие бата на казахском
Wikileaks даст IT-компаниям данные о хакерских инструментах ЦРУ
Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств
Иран испытал новую баллистическую ракету
В Госдуму внесен законопроект о борьбе с «группами смерти»
Владимир Мединский назвал причину обысков в центре Рерихов
Лукашенко резко ответил на угрозу Медведева поднять цены на газ
Дональд Туск переизбран председателем Европейского Совета
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Александр Овечкин впервые станет отцом Жена 31-летнего хоккеиста Анастасия Шубская ждёт ребёнка.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь