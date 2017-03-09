Алматинцы жалуются на автобусы в блог Байбека
Алматинцев не устраивает, что автобусы не ходят допоздна, за рулем водители курят и транспорт ездит переполненным.
Алматинцев не устраивает, что автобусы не ходят допоздна, за рулем водители курят и транспорт ездит переполненным.
Алматинцы жалуются на плохой общественный транспорт в блог акима Бауыржана Байбека, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Алматинец по имени Бахытжан попросил акима разобраться с автопарком, обслуживающий 65 маршрут. По его словам, автобусы в час пик ездят полные, поручни сломаны и не выдаются билеты. Мужчина в подтверждение своих слов выложил видеозапись.
«Руководством автопарка ТОО “АвтоАлмаТранс” со всем водительским составом 65 маршрута было проведено собрание совместно с инженерами БД, начальниками колонн, о выдаче разовых билетов “Онай” соответствующего образца, о культурном и вежливом отношении к пассажирам, о соблюдении Правил перевозок пассажиров и багажа. Все водители предупреждены. В настоящее время автопарк выпускает на линию 20 единиц подвижного состава, в ближайшее время обязуются выпустить на линию в полном составе», — ответили в блоге акима.
Похожий вопрос задала и другая жительница Алматы Татьяна: «До каких пор мы будем добираться с работы домой в переполненных автобусах, где из сумок пропадают кошельки и документы, ждать автобусы по 20−30 минут, а потом ехать в переполненном автобусе, как селедка в бочке, и кто возместит потери как финансовые, так и моральные?».
Также алматинцы пожаловались на отсутствие прямого транспорта из микрорайона Орбита-1 до поликлиники № 17. Сейчас им приходится идти пешком как минимум одну остановку. Ранее они добирались на трамвае и 112 маршруте, который сейчас ездит по другой схеме.
«В первом полугодии 2017 года Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы планирует завершить разработку проекта комплексной схемы организации дорожного движения, где будет проработан ряд предложений по развитию общественного транспорта. Одним из направлений данного проекта является развитие общественного транспорта, в том числе и предоставление приоритетности движения пассажирского транспорта с учетом выделенных полос. По результатам выполнения Проекта будут предложены коридоры для движения общественного транспорта со сроками их реализации. При рассмотрении данного проекта, Управлением ваше предложение будет рассмотрено», — ответили им в блоге.
В Алматы с недавних пор перестал ездить автобус № 77. В блоге акима пояснили, что маршрут обслуживал перевозчик ТОО «БаТу travel компаниясы».
«Уважаемый аким! По вашей инициативе была введена система “Онай”. Мы приняли эту инициативу с энтузиазмом, так как часто были свидетелями откровенных злоупотреблений в сфере работы общественного транспорта. Сейчас, по истечении времени, можно сказать, что акимат потерпел очередное фиаско. Злоупотребления только увеличились. Создается впечатление, что водители, контролеры и акимат повязаны одной нитью. Не думаю, что вы не в курсе сложившейся ситуации. Что же будет с “Онай”?» — поинтересовался еще один житель Алматы.
Ему ответили, что причина в пассажирах, которые не требуют билеты при оплате наличными деньгами.
«Благодаря системе «Онай» появилась возможность получать данные для планирования бюджетных средств и прозрачного финансирования затрат перевозчиков по предоставлению услуг льготным категориям граждан.
Это позволило местным органам власти расширить перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд. Немаловажной стала возможность детализации поездок пассажиров, что позволило гражданам контролировать свои расходы на проезд, планировать свой бюджет.
С внедрением системы родители могут увидеть все осуществляемые на общественном транспорте поездки своих детей, что является дополнительным инструментом в осведомленности об их передвижении. Внедрение системы электронного билетирования «Онай», обновление перевозчиками подвижного состава являются частью реформирования транспортной системы города Алматы.
За один год добиться безупречности невозможно, это показывает практика и в других странах. Ключевая роль всегда остается за пассажирами. Пока сами пассажиры не откажутся от стимулирования роста теневого оборота, пока будут добровольно позволять водителям, кондукторам нарушать процесс оплаты за проезд — максимального успеха не достичь. Непрерывно проводится активная работа в этом направлении", — говорится в ответе.