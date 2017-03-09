Алматинцы жалуются на автобусы в блог Байбека

Алматинцы жалуются на плохой общественный транспорт в блог акима Бауыржана Байбека, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Алматинец по имени Бахытжан попросил акима разобраться с автопарком, обслуживающий 65 маршрут. По его словам, автобусы в час пик ездят полные, поручни сломаны и не выдаются билеты. Мужчина в подтверждение своих слов выложил видеозапись.

«Руководством автопарка ТОО “АвтоАлмаТранс” со всем водительским составом 65 маршрута было проведено собрание совместно с инженерами БД, начальниками колонн, о выдаче разовых билетов “Онай” соответствующего образца, о культурном и вежливом отношении к пассажирам, о соблюдении Правил перевозок пассажиров и багажа. Все водители предупреждены. В настоящее время автопарк выпускает на линию 20 единиц подвижного состава, в ближайшее время обязуются выпустить на линию в полном составе», — ответили в блоге акима.

Похожий вопрос задала и другая жительница Алматы Татьяна: «До каких пор мы будем добираться с работы домой в переполненных автобусах, где из сумок пропадают кошельки и документы, ждать автобусы по 20−30 минут, а потом ехать в переполненном автобусе, как селедка в бочке, и кто возместит потери как финансовые, так и моральные?».

Также алматинцы пожаловались на отсутствие прямого транспорта из микрорайона Орбита-1 до поликлиники № 17. Сейчас им приходится идти пешком как минимум одну остановку. Ранее они добирались на трамвае и 112 маршруте, который сейчас ездит по другой схеме.

«В первом полугодии 2017 года Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы планирует завершить разработку проекта комплексной схемы организации дорожного движения, где будет проработан ряд предложений по развитию общественного транспорта. Одним из направлений данного проекта является развитие общественного транспорта, в том числе и предоставление приоритетности движения пассажирского транспорта с учетом выделенных полос. По результатам выполнения Проекта будут предложены коридоры для движения общественного транспорта со сроками их реализации. При рассмотрении данного проекта, Управлением ваше предложение будет рассмотрено», — ответили им в блоге.