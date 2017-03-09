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18:30 (мск), источник: Новости Воронежа

Спасатели опубликовали карту промоин на водохранилище Воронежа

В Воронеже уже вторую неделю стоит плюсовая температура. Снег и лед почти на всех улицах уже растаяли. Лед на водохранилище тоже стремительно тает.

По данным спасателей, выходить на водоемы уже смертельно опасно — лед напитался водой и потерял прочность.

«В некоторых местах рельеф дна таков, что течение выбивает лёд, — поясняют в Службе спасения. -Поэтому, если рыбак пробуривает лунку, а там 20 см, то никакой гарантии нет, что от этой лунки в двух метрах не будет уже промоины».

По данным на среду, 9 марта, лед около Железнодорожного моста около 15 см, около Северного моста — 20 см, около парка «Алые паруса» — 20 см, около ВОГРЭСовского моста — 0 см, в районе Адмиралтейской площади лед около 12 см, а около парка «Дельфин» — 15 см.

Но спасатели поясняют, что ледяной покров сейчас очень неоднородный. Есть много промоин — в районе водосброса, ТЭЦ, около улицы Артамонова, около парка «Дельфин» и в районе Адмиралтейской площади.

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