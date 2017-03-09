В центре Воронежа срубят 92 аварийных дерева
Коммунальщики приведут в порядок улицы Центрального района.
Коммунальщики приведут в порядок улицы Центрального района.
В Центральном районе срубят 92 аварийных дерева, представляющих угрозу для пешеходов и автомобилистов, сообщила
Рабочие уже обрезали деревья на проспекте Революции и в зеленой зоне Индустриального переулка. В ближайшее время коммунальщики приведут в порядок Есенинскую аллею, Рабочий проспект, улицы Ушинского, Дурова, Калинина, Ольминского, Октябрьской Революции и другие.