В центре Воронежа срубят 92 аварийных дерева

В Центральном районе срубят 92 аварийных дерева, представляющих угрозу для пешеходов и автомобилистов, сообщила пресс-служба мэрии в четверг, 9 марта. Кроме того, мэрия проведет санитарную обрезку 425 зеленых насаждений.



Рабочие уже обрезали деревья на проспекте Революции и в зеленой зоне Индустриального переулка. В ближайшее время коммунальщики приведут в порядок Есенинскую аллею, Рабочий проспект, улицы Ушинского, Дурова, Калинина, Ольминского, Октябрьской Революции и другие.