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18:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа срубят 92 аварийных дерева

Коммунальщики приведут в порядок улицы Центрального района.

Источник: РИА "Воронеж"

В Центральном районе срубят 92 аварийных дерева, представляющих угрозу для пешеходов и автомобилистов, сообщила пресс-служба мэрии в четверг, 9 марта. Кроме того, мэрия проведет санитарную обрезку 425 зеленых насаждений.

Рабочие уже обрезали деревья на проспекте Революции и в зеленой зоне Индустриального переулка. В ближайшее время коммунальщики приведут в порядок Есенинскую аллею, Рабочий проспект, улицы Ушинского, Дурова, Калинина, Ольминского, Октябрьской Революции и другие.

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