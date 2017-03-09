«Список Шиндлера» выставили на аукцион в США

Американский аукционный дом выставил на торги один из «списков Шиндлера», который был составлен помощником немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, благодаря которому более тысячи евреев спаслись от смерти во время Холокоста.

Как сообщает издание Guardian, выставленный на аукцион список датирован 18 апреля 1945 года, на 14 страницах указано 801 имя. Автором списка является Ицхак Штерн.

По данным СМИ, «список Шиндлера» могут продать на торгах специализирующегося на редких документах дома Moments in Time.