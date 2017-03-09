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18:10 (мск), источник: Аргументы и факты

«Список Шиндлера» выставили на аукцион в США

Выставленный документ датирован 18 апреля 1945 года, на 14 страницах указано 801 имя.

Источник: AP 2017
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Американский аукционный дом выставил на торги один из «списков Шиндлера», который был составлен помощником немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, благодаря которому более тысячи евреев спаслись от смерти во время Холокоста.

Как сообщает издание Guardian, выставленный на аукцион список датирован 18 апреля 1945 года, на 14 страницах указано 801 имя. Автором списка является Ицхак Штерн.

По данным СМИ, «список Шиндлера» могут продать на торгах специализирующегося на редких документах дома Moments in Time.

Уточняется, что стоимость документа может превысить 2,4 миллиона долларов

Немецкий промышленник Оскар Шиндлер спас от смерти в нацистских лагерях более тысячи евреев, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Шиндлер выторговал у высокопоставленных чиновников возможность принимать евреев к себе на заводы. Чтобы оформить передачу, были составлены специальные списки имен, которые впоследствии будут названы «списки Шиндлера».

Комментарии
1
Дмитрий Скоробогатых
Этому документу место в музее. Не кажется ли этим товарищам, которые это делают.
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