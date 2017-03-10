В Самарской области местами ожидается потепление до +7 °C

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 8 градусов выше средних многолетних значений.

В пятницу, 10 марта, ночью ожидается переменная облачность без осадков, местами туман.

Температура воздуха составит -3 … -8 °C, местами до -13 °C. На дорогах местами гололедица. Днем переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит -1 … +4 °C. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.

В субботу, 11 марта, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы похолодает от -4 до -9 °C, местами от -10 до -15 °C. Днем потеплеет от -2 до +3 °C, местами до +7 °C. Ветер южный 5−10 м/с.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в воскресенье, 12 марта, сообщают в Приволжском УГМС.