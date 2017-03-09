Мэрия Уфы нашла самый худший двор в городе
Сегодня, 9 марта, специальная комиссия администрации Уфы посетила Демский и Октябрьские районы города в рамках конкурса на лучшее содержание многоквартирных домов в зимний период.
Сегодня, 9 марта, специальная комиссия администрации Уфы посетила Демский и Октябрьские районы города в рамках конкурса на лучшее содержание многоквартирных домов в зимний период.
Много восторженных отзывов чиновников получили дворы Демского района. Все дворы, которые им показали, были почти в идеальном порядке: проезжая часть, тротуары, козырьки и подходы к подъездам
Некоторый диссонанс в мажорный тон обсуждения внесли разве что брошенные во дворах автомобили населения, которые, по словам коммунальщиков, сильно осложняют их стремление создать образцовый двор.
А вот в Октябрьском районе представителям ЖКХ не удалось достичь идеала. Несмотря на то, что в период с января по сегодняшний день с территории дворов домов 128/1 и 128/2 по проспекту Октября уже вывезено порядка 80 КАМАЗов снега, у комиссии возникли вопросы по поводу неочищенных парковочных карманов и детской площадки.
Одним из самых примечательных пунктов рейда стал визит во двор домов по улицам Джалиля Киекбаева, 19 и Николая Дмитриева, 1, жильцы которых обратились в мэрию с просьбой признать их территорию самым худшим двором в Уфе. Двор находится на содержании ООО «ЖЭУ 10» в Советском районе.
Худшие ожидания подтвердились: состояние входных групп подъездов и контейнерной площадки были, мягко говоря, в ненадлежащем состоянии, детская площадка утонула в снегу.
Как сообщили в мэрии, все замечания будут систематизированы и направлены сотрудниками муниципального жилищного надзора в соответствующие управляющие компании. Видимо, их тоже ждет своеобразная «награда».
Для справки.
Конкурс на лучшие и худшие дворы по итогам зимы стартовал 1 февраля.