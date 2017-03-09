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18:23 (мск), источник: PROUFU.ru

Мэрия Уфы нашла самый худший двор в городе

Сегодня, 9 марта, специальная комиссия администрации Уфы посетила Демский и Октябрьские районы города в рамках конкурса на лучшее содержание многоквартирных домов в зимний период.

Источник: ufacity.info

Много восторженных отзывов чиновников получили дворы Демского района. Все дворы, которые им показали, были почти в идеальном порядке: проезжая часть, тротуары, козырьки и подходы к подъездам и т. д. А местные жители в лице женщины по имени Любовь Поздняк заверили, что в их дворах такой порядок поддерживается круглый год.

Некоторый диссонанс в мажорный тон обсуждения внесли разве что брошенные во дворах автомобили населения, которые, по словам коммунальщиков, сильно осложняют их стремление создать образцовый двор.

А вот в Октябрьском районе представителям ЖКХ не удалось достичь идеала. Несмотря на то, что в период с января по сегодняшний день с территории дворов домов 128/1 и 128/2 по проспекту Октября уже вывезено порядка 80 КАМАЗов снега, у комиссии возникли вопросы по поводу неочищенных парковочных карманов и детской площадки.

Одним из самых примечательных пунктов рейда стал визит во двор домов по улицам Джалиля Киекбаева, 19 и Николая Дмитриева, 1, жильцы которых обратились в мэрию с просьбой признать их территорию самым худшим двором в Уфе. Двор находится на содержании ООО «ЖЭУ 10» в Советском районе.

Худшие ожидания подтвердились: состояние входных групп подъездов и контейнерной площадки были, мягко говоря, в ненадлежащем состоянии, детская площадка утонула в снегу.

Как сообщили в мэрии, все замечания будут систематизированы и направлены сотрудниками муниципального жилищного надзора в соответствующие управляющие компании. Видимо, их тоже ждет своеобразная «награда».

Для справки.

Конкурс на лучшие и худшие дворы по итогам зимы стартовал 1 февраля. Дворы-участники конкурса выбирали, основываясь на письмах горожан в «снежную почту». В рамках объезда проверялись дворы, находящиеся на содержании как частных управляющих компаний и ТСЖ, так и УЖХ районов Уфы. Итоги будут подведены во второй половине марта.

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