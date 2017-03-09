За месяц в Крыму нашли 30 стихийных свалок, еще 20 ликвидировали

В ведомстве добавили, что также за прошлый месяц в Республике ликвидировано 20 стихийных свалок. В отношении нарушителей по результатам административных расследований вынесено 10 постановлений о назначении штрафов. Их общая сумма составила 372 тыс рублей.

Кроме того, лицам, виновным в образовании несанкционированных свалок, выданы предписания об устранении нарушений законодательства.

Информация о выявленных стихийных свалках была передана в муниципалитеты, а в случаях, когда эти объекты находились за границами населенных пунктов, — в МинЖКХ Крыма.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), ранее глава РК Сергей Аксенов рассказал, что в 2017 году на ликвидацию несанкционированных свалок в Крыму предусмотрено более 150 млн рублей, что более чем в 8 раз (или на 132 млн рублей) больше, чем в 2016 году.