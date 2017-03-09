На Кубани прошла экстремальная гонка с препятствиями «Крутые парни»

Длина дистанции составила 6,5 км, из которых 2 км — специально подготовленные препятствия. Суммарный перепад высоты в общей сложности составил около 250 метров.

На Кубани соревнование прошло второй раз в истории, а в Великобритании похожая гонка — «Tough guy» — считается одной из самых экстремальных и жестких в мире.