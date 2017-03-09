На Кубани прошла экстремальная гонка с препятствиями «Крутые парни»
В станице Воронежской Краснодарского края 8 марта 2017 года состоялась экстремальная гонка с препятствиями «Крутые парни».
В станице Воронежской Краснодарского края 8 марта 2017 года состоялась экстремальная гонка с препятствиями «Крутые парни».
Длина дистанции составила 6,5 км, из которых 2 км — специально подготовленные препятствия. Суммарный перепад высоты в общей сложности составил около 250 метров.
На Кубани соревнование прошло второй раз в истории, а в Великобритании похожая гонка — «Tough guy» — считается одной из самых экстремальных и жестких в мире.