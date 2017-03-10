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10:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская художница откроет выставку вязаных сталактитов

Экспозиция Евгении Ножкиной разместится в ВЦСИ.

Персональная выставка воронежской художницы Евгении Ножкиной «Пряд/тки» откроется в Воронежском Центре современного искусства (проспект Революции, 29) в субботу, 11 марта. Вход свободный с рекомендуемым взносом 100 рублей.

Евгения Ножкина создает произведения в техниках вязания, шитья. В экспозицию «Пряд/тки» войдут ее ковры, гобелены, вязаные и сшитые скульптуры.

— В создании своих работ художница повинуется природному началу, которое находит и выявляет в самом материале. Практически органический процесс образования ее работ можно сравнить с неспешным нарастанием сталактитов, накопителей веществ, памяти и процессов. Инсталляция в ВЦСИ будет выстроена вокруг данной метафоры, по ней предлагается передвигаться, как по горной пещере, отыскивая и отмечая населяющие ее разнородные образования, — отмечает куратор выставки Ксения Лукина.

Выставка Евгении Ножкиной «Пряд/тки» будет работать в ВЦСИ до 26 марта. Центр открыт со среды по воскресенье с 15:00 до 20:00.

Евгения Ножкина — молодая воронежская художница, резидент ВЦСИ, участница многих персональных и групповых выставок в Воронеже и других городах. Ее работы выставлялись в рамках групповых проектов в галерее «Электрозавод», в арт-хабе Untitled, Центре современного искусства ВИНЗАВОД в Москве, в галерее «Люда» в Санкт-Петербурге, в том числе в рамках параллельной и специальной программы V Международной московской биеннале молодого искусства. Живет и работает в Воронеже.

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