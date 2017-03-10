Воронежская художница откроет выставку вязаных сталактитов
Экспозиция Евгении Ножкиной разместится в ВЦСИ.
Экспозиция Евгении Ножкиной разместится в ВЦСИ.
Персональная выставка воронежской художницы Евгении Ножкиной «Пряд/тки» откроется в Воронежском Центре современного искусства (проспект Революции, 29) в субботу, 11 марта. Вход свободный с рекомендуемым взносом 100 рублей.
Евгения Ножкина создает произведения в техниках вязания, шитья. В экспозицию «Пряд/тки» войдут ее ковры, гобелены, вязаные и сшитые скульптуры.
— В создании своих работ художница повинуется природному началу, которое находит и выявляет в самом материале. Практически органический процесс образования ее работ можно сравнить с неспешным нарастанием сталактитов, накопителей веществ, памяти и процессов. Инсталляция в ВЦСИ будет выстроена вокруг данной метафоры, по ней предлагается передвигаться, как по горной пещере, отыскивая и отмечая населяющие ее разнородные образования, — отмечает куратор выставки Ксения Лукина.
Выставка Евгении Ножкиной «Пряд/тки» будет работать в ВЦСИ до 26 марта. Центр открыт со среды по воскресенье с 15:00 до 20:00.
Евгения Ножкина — молодая воронежская художница, резидент ВЦСИ, участница многих персональных и групповых выставок в Воронеже и других городах. Ее работы выставлялись в рамках групповых проектов в галерее «Электрозавод», в