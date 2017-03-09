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20:04 (мск), источник: Газета.Ру

В Великобритании замок Генриха VIII продают за $10 млн

В Великобритании выставили на продажу замок Торнбери, когда-то принадлежавший Генриху VIII и его невесте Анне Болейн, сообщает The Telegraph.

Внушительный особняк с виноградником и садом можно приобрести за $10,3 млн.

Построенный во время правления Генриха VIII Эдвардом Стаффордом, герцогом Букингемским, замок отошел королю Англии после того, как герцог был казнен за государственную измену.

Ранее сообщалось о продаже дома Екатерины Арагонской — первой жены короля Генриха VIII.

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