В Великобритании замок Генриха VIII продают за $10 млн
В Великобритании выставили на продажу замок Торнбери,
В Великобритании выставили на продажу замок Торнбери,
Внушительный особняк с виноградником и садом можно приобрести за $10,3 млн.
Построенный во время правления Генриха VIII Эдвардом Стаффордом, герцогом Букингемским, замок отошел королю Англии после того, как герцог был казнен за государственную измену.
Ранее сообщалось о продаже дома Екатерины Арагонской — первой жены короля Генриха VIII.