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22:09 (мск), источник: Ежедневник.by

В рейтинге стран мира Беларусь на 70 месте

В минувший вторник был опубликован рейтинг стран мира, подготовленный U.S. News & World Report совместно с компанией BAV Consulting и Уортонской школой при Университете Пенсильвании.

Источник: Ежедневник.by

Критериями качества проживания в них стали три показателя: мир, спокойствие и процветание, пишет Thinktanks.by.

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«Полученные нами данные отражают глобальную озабоченность социальными и геополитическими изменениями, которые приводят многие страны к нестабильности и беспорядкам. Этот список отражает стремление людей восстановить порядок, вознаграждая нации, которые они считают оплотом нейтралитета, стабильности и дипломатии» — приводит издание комментарий Джона Герзема, исполнительного директора BAV Consulting.

Данный список, куда входят 80 стран мира, был подготовлен после президентских выборов в США, в ходе исследования социологи опросили 21.000 человек — представителей бизнес-элиты, экспертов в области информации, а также рядовых граждан.

Удивление ученых вызвал тот факт, что США «сползли» с третьего места на седьмое, а лидерами рейтинга стали в порядке убывания Швейцария, Канада, Великобритания, Германия, Япония и Швеция.

В десятке лучших для жизни стран по мнению опрошенных оказались также Австралия, Франция и Норвегия. Россия заняла в этом списке 27-е место, Израиль — 30-е, Латвия — 60-е, Беларусь — 70-е, Украина — 73-е.

Замыкают список Сербия, Иран и Алжир, которые признаны респондентами худшими из перечисленных в списке.

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