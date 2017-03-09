РПЦ будет отмечать День святого Патрика

Источник: РИА "Новости"

«Важным вопросом, рассмотренным в рамках сегодняшнего заседания Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — заявил корреспонденту «Интерфакс» в четверг глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской православной церкви, а также на основании традиции их почитания в других поместных Православных церквах.

«При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом», — сказал Легойда. День святого Патрика отмечается ежегодно в западных странах 17 марта — в день земной кончины небесного покровителя Ирландии (ок. 385−461 н. э.). 30 марта, когда праздник будет отмечать РПЦ, — это 17 марта по старому стилю.

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