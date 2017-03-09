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21:14 (мск), источник: Интерфакс

РПЦ будет отмечать День святого Патрика

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Русская православная церковь отныне будет 30 марта отмечать День святого Патрика, получившего особую известность в качестве небесного покровителя Ирландии.

Источник: РИА "Новости"

«Важным вопросом, рассмотренным в рамках сегодняшнего заседания Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — заявил корреспонденту «Интерфакс» в четверг глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской православной церкви, а также на основании традиции их почитания в других поместных Православных церквах.

«При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом», — сказал Легойда.

День святого Патрика отмечается ежегодно в западных странах 17 марта — в день земной кончины небесного покровителя Ирландии (ок. 385−461 н. э.). 30 марта, когда праздник будет отмечать РПЦ, — это 17 марта по старому стилю.

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Праздник был провозглашен христианским в начале XVII века и отмечается католической и отдельными протестантскими церквями (англиканской, лютеранской). День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.

В России в последние десятилетия в день памяти святого Патрика, как и во многих других странах мира, проходили торжественные процессии, а по вечерам на зданиях зажигалась зеленая подсветка — в цвет клевера (трилистника), с помощью которого святой Патрик, по преданию, объяснил ирландцам смысл Троицы.

Святому Патрику посвящено множество соборов и церквей по всему миру, наиболее известный из которых — собор Святого Патрика в Дублине, построенный в 1191 году. Его настоятелем в XVIII веке был писатель и философ Джонатан Свифт.

Комментарии
6
маугли
спасибо, святой отец Кирилл. я давно мечтал о Патрике.очень давно. и вот этот радостный для меня день наступил. с упованием буду его чтить.
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NNN
Наш табачный король Гундяев совсем с ума сошел... Эволюция по применению к нему недостижима...
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Ласло Колышкин
Начало толерантности к другим верам это начало утраты своей веры».
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