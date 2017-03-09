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21:05 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат заявил об ухудшении самочувствия Никиты Белых

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Экс-губернатор Кировской области Никита Белых после этапирования из больницы следственного изолятора «Матросская тишина» в СИЗО «Лефортово» почувствовал себя хуже.

Источник: РИА "Новости"

«В больнице “Матросской тишины” Белых только провели обследование и поставили диагнозы. Но его там не лечили, хотя мы просили и об обследовании, и о лечении. Мы конечно будем направлять запрос, почему его не лечили», — сказал «Интерфаксу» в четверг адвокат фигуранта Андрей Грохотов.

Он добавил, что после этапирования в «Лефортово» Белых почувствовал себя хуже.

«Он вернулся в Лефортово около 23 февраля, я к нему попал только 7 марта, и могу констатировать, что он чувствует себя хуже», — сказал защитник.

Грохотов также сообщил, что Белых переданы лекарства для понижения давления и снижения уровня холестерина в крови. «Только сейчас удалось передать ему необходимые лекарства», — отметил защитник.

Комментарии
5
Александр д
а когда воровал не думал о здоровье не переживай скоро выборы амнистия все подельнички будут отпущены
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RENAUDIO
Cкоро выпустят,на его место посадят расхитителя морковки с колхозного поля.
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Метатрон
Пока жулики находятся во власти и в бизнесе, они не сидят на диетах и по врачам не бегают - все здоровые и жрут за троих! А как арестовали, так сразу начинаются у них проблемы со здоровьем. С чего бы это вдруг? Или просто на волю очень хочется, и потому приходится симулировать страдания и болезни? А откуда в тюремной пище большое количество холестерина? В тюрьмах очень диетическая пища, без холестерина!
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