Адвокат заявил об ухудшении самочувствия Никиты Белых

«В больнице “Матросской тишины” Белых только провели обследование и поставили диагнозы. Но его там не лечили, хотя мы просили и об обследовании, и о лечении. Мы конечно будем направлять запрос, почему его не лечили», — сказал «Интерфаксу» в четверг адвокат фигуранта Андрей Грохотов.

Он добавил, что после этапирования в «Лефортово» Белых почувствовал себя хуже.

«Он вернулся в Лефортово около 23 февраля, я к нему попал только 7 марта, и могу констатировать, что он чувствует себя хуже», — сказал защитник.

Грохотов также сообщил, что Белых переданы лекарства для понижения давления и снижения уровня холестерина в крови. «Только сейчас удалось передать ему необходимые лекарства», — отметил защитник.