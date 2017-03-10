В мэрии Сочи возмутились реакцией учительницы на подарок к 8 Марта

В конверте были пять тысяч рублей. Скандал вышел за пределы курорта и облетел все российские СМИ. В ситуации разбирался Максим Емельянов.

В последний раз классный руководитель Элла Александрович связывалась с папами и мамами через мобильное приложение. Только переписка больше напоминала монолог. Преподаватель гневно отреагировала на скромный, с ее точки зрения, подарок к Международному женскому дню. Ей преподнесли всего пять тысяч рублей.

— Честно очень хочу вернуть обратно! Это ваша оценка моего отношения к нашим детям… Или я переоцениваю свою роль в жизни ваших детей. Подыскивайте классного руководителя, а я помогу скорейшей замене, — написала учительница в сообщениях.

Родители пятиклассников говорят, сбор денег на подарки — случай не единичный. Письмо классного руководителя их возмутило. Одна из мам согласилась рассказать о ситуации.

— Собирают на подарки учителям регулярно. Практически на каждый праздник. В этом году это были День учителя, Новый год, и сейчас 8 Марта. Точной суммы я не помню, но определенно могу сказать, что в другие праздники ей дарили больше.

Гневное письмо Эллы Александрович быстро разлетелось по социальным сетям. За три дня его процитировали уже около 50 российских сайтов. Комментарии пользователей сети вообще подсчитать невозможно. Многие тут же вспомнили Снежану Денисовну — героиню комедийного сериала.

По словам начальника управления по образованию Сочи Ольги Медведевой, профессиональное сообщество курорта не меньше родителей возмущено поступком коллеги.

— К этой ситуации относимся очень щепетильно. Будем разбираться. Учитель не имеет права на подобные ошибки. Статус педагога предполагает, что учитель себя должен вести адекватно, — сказала Ольга Медведева, начальник управления по образованию и науке администрации Сочи.

Ольга Медведева также сообщила, что классного руководителя уже отстранили от работы. В подобных случаях учителям грозит или дисциплинарный штраф или увольнение.

Управление по образованию и науке города сейчас проводит проверку. Впрочем, судя по всему вердикта от специалистов так и не последует. Преподаватель написала заявление об увольнении по собственному желанию.