Джейн Остин, возможно, ослепла и умерла от отравления мышьяком
Литературоведы из Британской библиотеки установили, что английская писательница Джейн Остин ослепла к концу жизни, по всей вероятности, в результате отравления мышьяком.
Литературоведы из Британской библиотеки установили, что английская писательница Джейн Остин ослепла к концу жизни, по всей вероятности, в результате отравления мышьяком.
Судя по трем парам очков, хранящимся в Британской библиотеке, ее зрение существенно ухудшилось к концу жизни.
В то время, на рубеже
Причины ее ранней — в 41 год — смерти 18 июля 1817 года до сих пор были неясны и являлись предметом различных догадок и предположений.
Как теперь полагают специалисты самого крупного хранилища книг в Британии, отравление мышьяком могло быть одним из факторов (возможно, главным), приведших к ее гибели.
Джейн Остин жила и умерла в городе Стивентон, расположенном в графстве Хэмпшир, и подарила мировой литературе шесть прекрасных романов, описывающих быт и нравы современного ей английского общества, в числе которых «Гордость и предубеждение» с его аристократическим красавцем мистером Дарси — романтическим героем, ставшим пределом мечтаний не одного поколения читательниц.
Нужен консилиум
Три пары очков, которые в прекрасном состоянии сохранились в столе писательницы, были тщательно исследованы с помощью диоптриметра, определяющего оптическую силу линз.
Выяснилось, что если во время ношения первой пары очков дальнозоркость писательницы составляла +1.75 диоптрии на каждый глаз, то к последней, третьей паре, она выросла до + 4.75 и 5.00, а это значит, что к моменту своей смерти она с трудом могла читать и писать.
«Есть предположение, что она случайно могла отравиться таким тяжелым металлом, как мышьяк. Мы знаем, что отравление мышьяком может вызывать катаракту, — пояснила куратор Британской библиотеки Сандра Таппен. — Мышьяк часто входил в состав некоторых лекарств для разных заболеваний, например, ревматизма, от которого, как мы знаем, страдала Джейн Остин».
В то же время неизвестно, были ли очки в черепаховой оправе прописаны писательнице или же она купила их сама.
Теперь литературоведы Британской библиотеки надеются, что окулисты предложат свое экспертное мнение по этому поводу.