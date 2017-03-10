В Воронежском зоопарке от спячки пробудились медведи

Этой зимой впервые в истории Воронежского зоопарка топтыгины залегли в полноценную спячку. Укладываться стали ещё в конце октября. Опустели берлоги чуть раньше, чем это происходит в природе.

В центральной России просыпаются бурые хищники в середине марта. Но, говорят, встречаются и медведи-жаворонки — бодрствуют уже с начала февраля. Всё зависит не только от солнца, ещё от количества накопленного животным жира.

У воронежского Умки он, похоже, закончился. Позёвывая мишка, в первую очередь, направился к миске. Завтрак ему и его соседке Маше подали витаминный. И этот грозный хищник, прежде всего, выбрал самое вкусное — пучок петрушки. Как чавкал, закусывая яблоками, слышали уже все обитатели вольеров.

Увеличивать порции мишкам, пролежавшим на диете несколько месяцев, станут постепенно. Добавят белок — прежде всего, рыбу, после углеводы — начнут варить каши.

С сегодняшнего дня выходы в уличную часть вольеров обещают не закрывать, чтобы Умка и Маша могли размять лапы. Зоологи уверяют, спячка косолапым пошла только на пользу. Мишки похудели — насколько, ветеринары оценят на осмотре во время первой же прогулки.

Инна Субботина, заместитель директора Воронежского зоопарка:

«Есть такая проблема в зоопарках — часто посетители кормят, и кормят сладостями — от этого животные набирают вес. Умка у нас не исключение. Поэтому да, будем надеться, что он как раз пришёл в форму. Это действительно, была полноценная спячка. Даже несмотря на двукратное пробуждение Умки, всё равно спали животные хорошо».