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01:02 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 10 марта

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность. На большей части территории страны возможен слабый дождь. Ночью и утром местами будет туманно.

Источник: Publika.md

Ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках — семь градусов выше ноля, в Бельцах и Оргееве — плюс восемь. В Кишинёва и Тирасполе воздух прогреется до десяти тепла, в Леове — до 11-ти. В Комрате и Кагуле ожидается 12 градусов с плюсом.

В последующие дни погода существенно не изменится. В столице будет до восьми градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до четырёх градусов.

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