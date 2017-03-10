Прогноз погоды на 10 марта
Завтра в Молдове ожидается переменная облачность. На большей части территории страны возможен слабый дождь. Ночью и утром местами будет туманно.
Завтра в Молдове ожидается переменная облачность. На большей части территории страны возможен слабый дождь. Ночью и утром местами будет туманно.
Ветер
Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках — семь градусов выше ноля, в Бельцах и Оргееве — плюс восемь. В Кишинёва и Тирасполе воздух прогреется до десяти тепла, в Леове — до 11-ти. В Комрате и Кагуле ожидается 12 градусов с плюсом.
В последующие дни погода существенно не изменится. В столице будет до восьми градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до четырёх градусов.