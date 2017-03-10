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00:15 (мск), источник: РИА Новости

Названа дата премьеры седьмого сезона «Игры престолов»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Премьера седьмого сезона телесериала «Игра престолов» назначена на 16 июля 2017 года. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте кинофильма.

Источник: AP 2017

На странице сериала в сети Facebook велась прямая трансляция, по окончании которой была обнародована дата премьеры.

Ранее сообщалось, что новый сезон «Игры престолов» будет короче предыдущих.

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