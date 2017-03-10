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00:10 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На Московском центральном кольце заработали первые реверсивные турникеты

На Московском центральном кольце (МЦК) запустили первые реверсивные турникеты. Эксперимент стартовал на станциях Лихоборы и Окружная. Теперь в утренние часы пик (с 07:30 до 10:30) большинство турникетов в линейке работают на вход, а в вечерние (с 17:30 до 20:30) — на выход. Благодаря этому пассажиры быстрее проходят в нужном направлении.

«Сотрудники на станциях переключают турникеты на вход или выход в ручном режиме. Мы оценим, как работает система. Если она окажется успешной, турникеты будут работать по такому принципу и на других станциях МЦК», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Станции Лихоборы и Окружная были выбраны потому, что они пересадочные на станции Московской железной дороги (МЖД). С вводом зимнего расписания на МЖД почти все пригородные поезда стали останавливаться на станциях с пересадкой на МЦК, и сейчас около 40 процентов пассажиров Окружной и Лихобор — с пригородных электричек. На Окружную можно пересесть с одноимённой железнодорожной станции Савёловского направления, а на Лихоборы — с НАТИ Ленинградского направления.

«Благодаря реверсивному переключению турникетов среднее время прохода одного пассажира занимает около двух секунд вместо обычных четырёх. Это повышает комфорт пассажиров и позволит увеличить пропускную способность станций на 40 процентов», — отметил заммэра.

В конце прошлого года все нескоростные пригородные электрички начали останавливаться на станциях, где есть пересадка на МЦК. Это примерно 350 поездов в сутки. Такая система помогает разгрузить центральные железнодорожные вокзалы.

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