Глава Facebook Цукерберг и его жена ожидают рождения второй дочери

«Присцилла и я рады сообщить вам, что мы ожидаем рождения еще одной малышки», — отметил он. Как указал в своем сообщении 32-летний Цукерберг, пара не была уверена, что сможет завести еще одного ребенка.

«Когда Присцилла и я впервые узнали, что она снова беременна, мы, прежде всего, надеялись, что ребенок будет здоровым», — написал глава соцсети. «Моей следующей надеждой было, что это будет девочка», — добавил Цукерберг, который сам рос вместе с тремя сестрами.

Цукерберг и Чан познакомились почти 14 лет назад, когда учились в Гарвардском университете. Свадьбу они сыграли весной 2012 года. У четы уже есть дочь по имени Макс, которая родилась в 2015 году. До этого три беременности Чан заканчивались выкидышем.

Facebook — одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой компании Facebook. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,86 млрд пользователей во всем мире.