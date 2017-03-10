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00:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Дьявольский смех британского премьера стал мемом

Пользователи сети превратили в мем премьер-министра Великобритании Терезу Мэй (Theresa May), посмеявшуюся над вопросом лидера британских лейбористов Джереми Корбина во время конституционной конвенции.

Источник: AP 2017

Пользователи Twitter принялись шутить на запрокинувшей голову Мэй, отмечая, что с такого ракурса британский премьер похожа на демона. «Что за бесовщина происходит», — возмутился один из них.

Некоторые с помощью видеоредакторов начали монтировать смешные ролики с политиком в главной роли. «Кто-нибудь из вас раньше видел, как Тереза Мэй ест рыбу во время конституционной конвенции?», — поинтересовался один из создателей видео.

В середине июля 2016 года в Twitter перепутали британского премьера с порноактрисой Терезой Мэй. Несколько тысяч пользователей поздравили звезду фильмов для взрослых со вступлением в должность премьер-министра Соединенного Королевства.

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