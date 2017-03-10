Дьявольский смех британского премьера стал мемом

Пользователи Twitter принялись шутить на запрокинувшей голову Мэй, отмечая, что с такого ракурса британский премьер похожа на демона. «Что за бесовщина происходит», — возмутился один из них.

Некоторые с помощью видеоредакторов начали монтировать смешные ролики с политиком в главной роли. «Кто-нибудь из вас раньше видел, как Тереза Мэй ест рыбу во время конституционной конвенции?», — поинтересовался один из создателей видео.