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16:07 (мск), источник: "Российская газета"

«Манчестер Юнайтед» поблагодарил ростовчан за гостеприимство

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» поблагодарил ростовских болельщиков и донскую команду за гостеприимство и теплый прием оказанный фанатам «красных дьяволов». Об этом говорится в официальном Twitter английской команды.

«Большое спасибо ФК “Ростов” и их сторонникам за столь теплый прием», — говорится в сообщении.

Там же размещены фотографии болельщиков «МЮ» в красных пледах с надписью «Gentlefan», что переводится с английского — «Вежливый фанат». Именно эти пледы ростовские болельщики подарили англичанам и их российских поклонникам перед началом матча.

«Всем известно что погода в марте не предсказуема и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях. Данной акцией мы хотим подать пример для всех жителей нашей страны, и самое главное развенчать миф о том, что у нас не безопасно и мы не ждем гостей. Ждем. Приезжайте и почувствуйте наше тепло и дружбу», — говорилось в сообщении клуба болельщиков ФК-РСМ.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:1. На 35-й минуте полузащитник «МЮ» Генрих Мхитарян открыл счет, а во втором тайме нападающий ростовчан Александр Бухаров сравнял счет.

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