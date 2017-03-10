«Манчестер Юнайтед» поблагодарил ростовчан за гостеприимство

«Большое спасибо ФК “Ростов” и их сторонникам за столь теплый прием», — говорится в сообщении.

Там же размещены фотографии болельщиков «МЮ» в красных пледах с надписью «Gentlefan», что переводится с английского — «Вежливый фанат». Именно эти пледы ростовские болельщики подарили англичанам и их российских поклонникам перед началом матча.