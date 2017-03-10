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03:21 (мск), источник: VLADNEWS

Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание.

Источник: VLADNEWS

Сегодня, 10 марта, на Владивостокском автовокзале отменены шесть междугородних автобусных рейса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт «Примвокзал».

В частности, отменены следующие рейсы:

501 Владивосток — Уссурийск 11:30.

501 Владивосток — Уссурийск 12:05.

518 Владивосток — Дальнереченск 14:45.

545 Владивосток — Михайловка 15:55.

502 Владивосток — Спасск 16:15.

501 Владивосток — Уссурийск 17:35.

501 Владивосток — Уссурийск 19:10.

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