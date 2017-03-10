Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
Расписание.
Расписание.
Сегодня, 10 марта, на Владивостокском автовокзале отменены шесть междугородних автобусных рейса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт «Примвокзал».
В частности, отменены следующие рейсы:
501 Владивосток — Уссурийск 11:30.
501 Владивосток — Уссурийск 12:05.
518 Владивосток — Дальнереченск 14:45.
545 Владивосток — Михайловка 15:55.
502 Владивосток — Спасск 16:15.
501 Владивосток — Уссурийск 17:35.
501 Владивосток — Уссурийск 19:10.