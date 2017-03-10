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03:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Снег с дождем пройдет в Приморье в воскресенье, 12 марта

В крае значительно потеплеет.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 марта, PrimaMedia.

В предстоящие выходные дни погода в Приморье будет переменчива. В ночь на субботу, 11 марта, из-за влияния антициклона осадков в крае не ожидается, а вот в воскресенье, 12 марта в крае пройдет снег дождем. При этом ожидается значительное повышение температуры воздуха, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.

В субботу днем атмосферное давление начнет падать. К концу дня с Амурской области на северо-запад Приморья выйдет неглубокий циклон с фронтальными разделами.

На юг Дальнего Востока вместе с южным ветром будет поступать теплый воздух из Китая, поэтому днем температурный фон повысится. В течение дня воздух прогреется до +6…+11°C, местами будет прохладнее: +3…-2°C.

Во Владивостоке в субботу, 11 марта, переменная облачность, осадков не ожидается. При южном ветре температура воздуха ночью составит −2…−4°C, днем повысится до +3…+5°C.

В ночь на воскресенье циклон продолжит смещаться по территории Приморья и утром выйдет на юг Татарского пролива. В крае пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

В воскресенье днем столбики термометров поднимутся до +5…+10°C, на севере края местами до +2…-3°C.

Слабые осадки в виде снега с дождем возможны утром и во Владивостоке. Также утром и в первой половине дня повысится вероятность тумана. В течение ночи в городе будет преобладать южный ветер, температура воздуха около 0 °C. Утром ветер изменит направление на северное. Во второй половине дня прояснит и воздух прогреется до +4…+6°C.

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