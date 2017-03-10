Снег с дождем пройдет в Приморье в воскресенье, 12 марта
В крае значительно потеплеет.
В крае значительно потеплеет.
Владивосток, 10 марта, PrimaMedia.
В предстоящие выходные дни погода в Приморье будет переменчива. В ночь на субботу, 11 марта,
В субботу днем атмосферное давление начнет падать. К концу дня с Амурской области на
На юг Дальнего Востока вместе с южным ветром будет поступать теплый воздух из Китая, поэтому днем температурный фон повысится. В течение дня воздух прогреется до +6…+11°C, местами будет прохладнее: +3…-2°C.
Во Владивостоке в субботу, 11 марта, переменная облачность, осадков не ожидается. При южном ветре температура воздуха ночью составит −2…−4°C, днем повысится до +3…+5°C.
В ночь на воскресенье циклон продолжит смещаться по территории Приморья и утром выйдет на юг Татарского пролива. В крае пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
В воскресенье днем столбики термометров поднимутся до +5…+10°C, на севере края местами до +2…-3°C.
Слабые осадки в виде снега с дождем возможны утром и во Владивостоке. Также утром и в первой половине дня повысится вероятность тумана. В течение ночи в городе будет преобладать южный ветер, температура воздуха около 0 °C. Утром ветер изменит направление на северное. Во второй половине дня прояснит и воздух прогреется до +4…+6°C.