Красноярский омбудсмен предложила окончательно запретить бэби-боксы

Уполномоченный по правам детей в Красноярском крае Ирина Мирошникова предложила вернуться к вопросу о запрете бэби-боксов на территории России. Соответствующее заявление она сделала на парламентских слушаниях в Государственной Думе.

Омбудсмен рассказала, что в Красноярском крае бэби-боксы запрещены в 2005 году, но сейчас снова появились инициаторы их установки, которые манипулируют данной темой, навязывая обществу альтернативу «или бэби-бокс или убийства детей».

«Звучит ложная информация о том, что в европейских регионах России данные ящики успешно функционируют. Убеждена, что только государство может поставить точку в этом идеологическом споре и выразить свою волю, направленную на защиту семейных ценностей», — цитирует Мирошникову ее пресс-служба.

Бэби-бокс — специально оборудованное место с колыбелью, в котором мать, решившая отказаться от ребенка, может его оставить. Они устанавливаются при медицинских учреждениях или религиозных организациях. В России бэби-боксы уже существуют в Московской, Владимирской и Калининградской областях, Краснодарском, Камчатском краях. В настоящий момент они устанавливаются усилиями благотворительных организаций.

В сентябре 2016 года правительство поддержало законопроект, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной, о запрете бэби-боксов на всей территории России. По мнению автора документа, их установка поощряет матерей отказываться от детей.