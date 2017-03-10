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03:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский омбудсмен предложила окончательно запретить бэби-боксы

Соответствующее заявление она сделала на парламентских слушаниях.

Источник: ombudsmankk.ru

Уполномоченный по правам детей в Красноярском крае Ирина Мирошникова предложила вернуться к вопросу о запрете бэби-боксов на территории России. Соответствующее заявление она сделала на парламентских слушаниях в Государственной Думе.

Омбудсмен рассказала, что в Красноярском крае бэби-боксы запрещены в 2005 году, но сейчас снова появились инициаторы их установки, которые манипулируют данной темой, навязывая обществу альтернативу «или бэби-бокс или убийства детей».

«Звучит ложная информация о том, что в европейских регионах России данные ящики успешно функционируют. Убеждена, что только государство может поставить точку в этом идеологическом споре и выразить свою волю, направленную на защиту семейных ценностей», — цитирует Мирошникову ее пресс-служба.

Бэби-бокс — специально оборудованное место с колыбелью, в котором мать, решившая отказаться от ребенка, может его оставить. Они устанавливаются при медицинских учреждениях или религиозных организациях. В России бэби-боксы уже существуют в Московской, Владимирской и Калининградской областях, Краснодарском, Камчатском краях. В настоящий момент они устанавливаются усилиями благотворительных организаций.

В сентябре 2016 года правительство поддержало законопроект, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной, о запрете бэби-боксов на всей территории России. По мнению автора документа, их установка поощряет матерей отказываться от детей.

В марте 2016 года в Минздраве заявили, что бэби-боксы опасны для младенцев. В ведомстве отметили, что не поддерживают инициативу по установке бэби-боксов, добавив, что бороться с отказом от детей нужно другими способами.

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Красноярский омбудсмен предложила окончательно запретить бэби-боксы
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