Приморские пенсионеры могут получить льготу по налогу на имущество

Владивосток, 10 марта, PrimaMedia.

Приморские пенсионеры, имеющие право на льготу по оплате налога на имущество, должны представить в налоговый орган заявление и необходимые документы до 1 апреля. Это необходимо для корректного проведения массового расчета налогов, сообщили ИА PrimaMedia в ИФНС РФ по Ленинскому району города Владивостока.

Использование льготы по налогу на имущество носит заявительный характер. То есть, пенсионерам для ее получения необходимо обратиться налоговый орган лично или направить по почте на адрес инспекции заявление о предоставлении льготы. Кроме того, к заявлению нужно приложить копии документов, подтверждающих право на льготу. При этом необходимо указать объект, по которому налогоплательщик хочет заявить льготу, находящийся в его собственности и не используемый в предпринимательской деятельности.

Напомним, в соответствии с п.1 ст. 407 главы 32 Налогового кодекса РФ право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц имеют пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России могут направить заявление о предоставлении льготы и копии документов, подтверждающих право на льготу, непосредственно из личного кабинета.

В целях корректного проведения массового расчета налогов необходимо предоставить соответствующее заявление до 1 апреля текущего года.