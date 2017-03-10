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05:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Морозные будни в Красноярске сменятся теплыми выходными

Температура воздуха в городе поднимется до +2°C.

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается теплая, но ветреная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 10 марта, в городе будет облачно. Столбики термометров в этот день опустятся до −3…−7°C. Ближе к вечеру ветер усилится и будет дуть со скоростью до 5 м/с.

В субботу, 11 марта, в город снова вернется теплая весенняя погода. В первой половине дня столбики термометров будут держаться на отметке +1…+3°C. Синоптики прогнозируют усиление западного ветра до 6 м/с.

В воскресенье, 12 марта, метеорологи обещают потепление до +2…+4°C. В конце недели в Красноярске будет держаться солнечная погода без осадков. Ветер холодный, с порывами до 5 м/с.

Добавим, что уже на следующей неделе синоптики обещают потепление до +6°C. Такая погода продержится в городе до середины марта. В третьей декаде месяца возможны температурные колебания от -1 до +10°C.

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