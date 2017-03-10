Во Владивостоке строят уникальный учебный комплекс выживания



В ходе визита Александр Пошивай побывал на строительной площадке и познакомился с ходом строительства, заслушав доклады генерального подрядчика и генерального проектировщика. На совещании, в котором принял участие ректор университета Сергей Огай, было отмечено, что строительство тренажерного комплекса ведется по графику.

Учебно-тренажёрный комплекс подготовки экипажей судов по выживанию на море будет оснащен самым современным информационным, телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажёрами нового поколения. Этот тренажерный комплекс должен стать не только самым оснащенным в России, но и одним из лучших в мире центров по подготовке и переподготовке моряков. Одна из уникальных специализаций нового учебно-тренажерного комплекса будет связана с подготовкой специалистов в области электродвигателей и морского электрооборудования.