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05:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке строят уникальный учебный комплекс выживания

В ходе визита в Приморье замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай и заместитель начальника управления морских портов и развития инфраструктуры Вячеслав Венедиктов посетили Морской государственный университет имени адмирала Невельского, на территории которого ведется строительство учебно-тренажерного комплекса морской подготовки, сообщает ИА «Дейта».


В ходе визита Александр Пошивай побывал на строительной площадке и познакомился с ходом строительства, заслушав доклады генерального подрядчика и генерального проектировщика. На совещании, в котором принял участие ректор университета Сергей Огай, было отмечено, что строительство тренажерного комплекса ведется по графику.

Учебно-тренажёрный комплекс подготовки экипажей судов по выживанию на море будет оснащен самым современным информационным, телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажёрами нового поколения. Этот тренажерный комплекс должен стать не только самым оснащенным в России, но и одним из лучших в мире центров по подготовке и переподготовке моряков. Одна из уникальных специализаций нового учебно-тренажерного комплекса будет связана с подготовкой специалистов в области электродвигателей и морского электрооборудования.

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