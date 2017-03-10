Сильный ветер осложнил движение на трассе под Норильском
На некоторое время дорога «Дудинка — Алыкель» была закрыта.
На некоторое время дорога «Дудинка — Алыкель» была закрыта.
В Красноярском крае на дороге «Дудинка — Алыкель» ограничили движение легкового транспорта. Об этом сообщили в
Ограничение было введено накануне, 9 марта,
Режим ограничения автодороги был снят ранним утром 10 марта. Движение по автодороге открыто для всех видов транспорта. При этом сложные погодные условия сохраняются.
Напомним, в середине февраля