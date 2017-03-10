Сильный ветер осложнил движение на трассе под Норильском

В Красноярском крае на дороге «Дудинка — Алыкель» ограничили движение легкового транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Ограничение было введено накануне, 9 марта, из-за метели на участке автодороги. При этом аэропорт «Алыкель» продолжал работу в штатном режиме. Проезд по трассе был открыт для автобусов и технологического автотранспорта.

Режим ограничения автодороги был снят ранним утром 10 марта. Движение по автодороге открыто для всех видов транспорта. При этом сложные погодные условия сохраняются.