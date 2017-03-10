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05:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сильный ветер осложнил движение на трассе под Норильском

На некоторое время дорога «Дудинка — Алыкель» была закрыта.

В Красноярском крае на дороге «Дудинка — Алыкель» ограничили движение легкового транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Ограничение было введено накануне, 9 марта, из-за метели на участке автодороги. При этом аэропорт «Алыкель» продолжал работу в штатном режиме. Проезд по трассе был открыт для автобусов и технологического автотранспорта.

Режим ограничения автодороги был снят ранним утром 10 марта. Движение по автодороге открыто для всех видов транспорта. При этом сложные погодные условия сохраняются.

Напомним, в середине февраля из-за штормового предупреждения и слабой видимости на дороге «Дудинка — Алыкель» также было ограничено движение транспорта. Тогда дальнобойщики возмутились перекрытой в течение трех дней трассой, так как из-за этого они не могли доставить еду в детские сады и школы.

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