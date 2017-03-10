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05:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

Горячая линия для жалоб на нарушения в торговле и бытовых услугах откроется в Приангарье

В Иркутской области пройдет месячник защиты прав потребителей.

Источник: Агентство «Москва»

В Иркутской области с 15 марта по 14 апреля 2017 года объявлен месячник защиты прав потребителей. Для жителей Иркутской области будет организована горячая линия по защите прав потребителей. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Приангарья Сергея Петрова, обратиться к специалистам службы можно будет с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья) по телефону 8 (395−2)24−08−74.

Мероприятие проводится для повышения качества и культуры обслуживания населения региона в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению.

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