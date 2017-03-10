Горячая линия для жалоб на нарушения в торговле и бытовых услугах откроется в Приангарье
В Иркутской области пройдет месячник защиты прав потребителей.
В Иркутской области пройдет месячник защиты прав потребителей.
В Иркутской области с 15 марта по 14 апреля 2017 года объявлен месячник защиты прав потребителей. Для жителей Иркутской области будет организована горячая линия по защите прав потребителей. Как сообщает
Мероприятие проводится для повышения качества и культуры обслуживания населения региона в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению.