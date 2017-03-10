В Красноярском крае исчезает популяция рыбы ценной породы муксун

Как сообщают ученые Красноярского НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов, популяция рыбы муксун на севере Красноярского края стремительно сокращается.

По словам специалиста, в настоящий момент 80 процентов отлавливаемого муксуна — неполовозрелые особи. Рыба не успевает оставить потомство прежде, чем ее вылавливают. Но полный запрет на вылов может привести к острым социальным последствиям на севере края.

Муксун — пресноводная рыба семейства лососевых. В длину она достигает 0,75 метров, ее вес — до 8 кг. Встречается в сибирских реках и озерах Таймыра. Рыбу ценят за нежное и жирное мясо, которое считается деликатесом.