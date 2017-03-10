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06:04 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае исчезает популяция рыбы ценной породы муксун

Деликатесная рыба не успевает оставить потомство.

Как сообщают ученые Красноярского НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов, популяция рыбы муксун на севере Красноярского края стремительно сокращается.

По словам специалиста, в настоящий момент 80 процентов отлавливаемого муксуна — неполовозрелые особи. Рыба не успевает оставить потомство прежде, чем ее вылавливают. Но полный запрет на вылов может привести к острым социальным последствиям на севере края.

Муксун — пресноводная рыба семейства лососевых. В длину она достигает 0,75 метров, ее вес — до 8 кг. Встречается в сибирских реках и озерах Таймыра. Рыбу ценят за нежное и жирное мясо, которое считается деликатесом.

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