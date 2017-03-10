Решение о судьбе кинотеатра им. Маяковского в Новосибирске еще не принято

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами заявил, решения по сносу здания кинотеатра им. Маяковского пока не принято.

7 марта в СМИ появилась информация о возможном сносе кинотеатра им. Маяковского и строительстве на его месте бизнес-центра.

«Никаких решений о сносе нет. Есть другая информация, кинотеатр Маяковского, а это наше муниципальное предприятие, как кинотеатр уже не работает. Он не оправдывает себя экономически. Экономика такова, что фактически работает только холл и так называемый «Белый зал», — сообщил глава города.

Как отметил Анатолий Локоть, «неизбежно перед нами встанет вопрос, что делать с кинотеатром», так как культурное учреждение, по его словам, устарело и архитектурно, и технически .