Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
Выявлены крупные хищения из-за экс-чиновников министерства РФ
В России введут новые нормы труда для женщин
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12:47 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Решение о судьбе кинотеатра им. Маяковского в Новосибирске еще не принято

7 марта в СМИ появилась информация о возможном сносе.

Источник: Reuters

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами заявил, решения по сносу здания кинотеатра им. Маяковского пока не принято.

7 марта в СМИ появилась информация о возможном сносе кинотеатра им. Маяковского и строительстве на его месте бизнес-центра.

«Никаких решений о сносе нет. Есть другая информация, кинотеатр Маяковского, а это наше муниципальное предприятие, как кинотеатр уже не работает. Он не оправдывает себя экономически. Экономика такова, что фактически работает только холл и так называемый «Белый зал», — сообщил глава города.

Как отметил Анатолий Локоть, «неизбежно перед нами встанет вопрос, что делать с кинотеатром», так как культурное учреждение, по его словам, устарело и архитектурно, и технически .

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кировском районе готовятся к периоду снеготаяния
Четверо россиян были на борту упавшего близ Стамбула вертолета
Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
В Госдуму внесли законопроект об ограничении вейпов и кальянов
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Лукашенко назвал неработающих граждан будущими преступниками
Россия сняла запрет на импорт некоторых овощей из Турции
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников Почти все они стоят, как яхта или коттедж. А умение ездить по дорогам и без них считайте бонусом. Или обузой?
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь