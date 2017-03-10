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09:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье назвали самые опасные автодороги, на которых часто гибнут люди

За первые два месяца этого года в результате ДТП в крае скончались 73 человека.

Источник: Аргументы и факты

73 человека погибли в январе-феврале этого года на прикамских трассах в результате аварий. Ещё 617 жителей получили разные травмы.

Большинство смертельных аварий происходят по вине водителей — необдуманный выезд на встречную полосу (62%) и превышение скорости (30%).

По словам начальника краевого ГИБДД Олега Чуркина, самыми опасными автодорогами остаются трассы Пермь — Березники (здесь в ДТП за два первых месяца этого года погибло восемь человек), Кунгур — Соликамск (семь погибших), Полазна — Чусовой и Кукуштан — Чайковский (по шесть погибших).

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