Жители Владивостока жалуются на опасную рыбу

«На территории популярной у жителей Владивостока крупной оптово-розничной торговой базы по улице Фадеева, 49-А, обнаружена и снята с реализации потенциально опасная для здоровья покупателей рыбная продукция. Так, на 24 килограмма солёной пробойной икры минтая срок годности истёк семь месяцев назад, в августе прошлого года. Здесь же находилось 40 килограммов лососёвых рыб без маркировки изготовителя. Внешне рыба была похожа на горбушу. Так как маркировка отсутствовала, то определить окончание срока хранения такой рыбы было невозможно», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Основанием для внеплановой проверки послужило поступившее в управление сообщение о том, что в данном павильоне продается опасная рыбопродукция. Как было отмечено в письме, «на продукции отсутствует глазурь, имеются следы окисления и разложения».

«В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном нарушении, изъятая рыбопродукция помещена на изолированное хранение», — говорится в сообщении.