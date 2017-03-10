Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России введут новые нормы труда для женщин
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
06:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Владивостока жалуются на опасную рыбу

В результате внеплановой проверки крупной торговой базы во Владивостоке инспекторы Россельхознадзора изъяли из продажи более 60 килограммов опасной для здоровья рыбной продукции. У части продуктов срок годности истёк более полугода назад, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«На территории популярной у жителей Владивостока крупной оптово-розничной торговой базы по улице Фадеева, 49-А, обнаружена и снята с реализации потенциально опасная для здоровья покупателей рыбная продукция. Так, на 24 килограмма солёной пробойной икры минтая срок годности истёк семь месяцев назад, в августе прошлого года. Здесь же находилось 40 килограммов лососёвых рыб без маркировки изготовителя. Внешне рыба была похожа на горбушу. Так как маркировка отсутствовала, то определить окончание срока хранения такой рыбы было невозможно», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Основанием для внеплановой проверки послужило поступившее в управление сообщение о том, что в данном павильоне продается опасная рыбопродукция. Как было отмечено в письме, «на продукции отсутствует глазурь, имеются следы окисления и разложения».

«В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном нарушении, изъятая рыбопродукция помещена на изолированное хранение», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Москвич соблазнял полицейского полумиллионом
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
Москва передала в Международный суд ООН досье по иску Украины
«Ростов» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
Суд в Южной Корее утвердил импичмент президента страны
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь