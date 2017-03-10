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06:21 (мск), источник: ТАСС

Синоптики ожидают в Москве и области погоду без осадков и до 8 градусов тепла

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют сегодня в Московском регионе теплую и сухую погоду.

Источник: AP 2017

«Будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха в Москве составит 6−8, по области — от 3 до 8 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный — 3−8 м/с.

Предстоящей ночью ожидается облачная погода с прояснениями, по области местами возможны небольшие осадки. В Москве столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-восточный — 3−8 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится. Будет облачно с прояснениями и с небольшими осадками по области. В столице воздух прогреется до 5−7 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный — 3−8 м/с.

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