Синоптики ожидают в Москве и области погоду без осадков и до 8 градусов тепла

«Будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха в Москве составит 6−8, по области — от 3 до 8 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный — 3−8 м/с.

Предстоящей ночью ожидается облачная погода с прояснениями, по области местами возможны небольшие осадки. В Москве столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-восточный — 3−8 м/с.