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06:25 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский «Жилфонд» проверил качество установки козырьков подъездов

9 марта технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин проверил, как производится установка надподъездных козырьков в домах, находящих в управлении компании. Инспекция проходила в Свердловском районе Красноярска.


Проверке подлежали козырьки, установленные в 2016 и в 2017 годах. За этот период сотрудники ГУК «Жилфонд» установили 72 надподъездные конструкции. В ходе проверки грубых ошибок не выявлено, однако одной из подрядных организаций, проводившей работы, было высказано замечание на предмет примыкания козырька к фасаду здания. Подрядная организация обязалась устранить недочёт в ближайшее время.

«Морозы и резкие перепады температур в межсезонье позволяют выявить слабые места непосредственно самих конструкций, а также методов их установки. Монтаж козырьков в обязательном порядке согласовывается с жителями. Они выбирают и саму конструкцию, и её форму, и цвет, и мы, как управляющая компания, будем рекомендовать собственникам более надёжные конструкции», — отметил Константин Бородин.

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