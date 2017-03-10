Красноярский «Жилфонд» проверил качество установки козырьков подъездов



Проверке подлежали козырьки, установленные в 2016 и в 2017 годах. За этот период сотрудники ГУК «Жилфонд» установили 72 надподъездные конструкции. В ходе проверки грубых ошибок не выявлено, однако одной из подрядных организаций, проводившей работы, было высказано замечание на предмет примыкания козырька к фасаду здания. Подрядная организация обязалась устранить недочёт в ближайшее время.

«Морозы и резкие перепады температур в межсезонье позволяют выявить слабые места непосредственно самих конструкций, а также методов их установки. Монтаж козырьков в обязательном порядке согласовывается с жителями. Они выбирают и саму конструкцию, и её форму, и цвет, и мы, как управляющая компания, будем рекомендовать собственникам более надёжные конструкции», — отметил Константин Бородин.