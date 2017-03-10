Погода 10 марта: снегопады и туманы
В пятницу, 10 марта, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает «Казгидромет».
В пятницу, 10 марта, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает «Казгидромет».
Снегопады пройдут на севере, востоке, в центре, на юге и
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В Костанайской, Акмолинской и
В Карагандинской и Павлодарской областях ветер усилится до 15−20 м/с, местами низовая метель.
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В Алматинской области — туман и гололед.
В Жамбылской и
В Алматы облачно, снег, днем до +8.
В Астане облачно, без осадков, днем до -12.