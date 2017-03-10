Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
Китаянка родила младенца-гиганта
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
07:12 (мск), источник: 365info.kz

Погода 10 марта: снегопады и туманы

В пятницу, 10 марта, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает «Казгидромет».

Источник: 365info.kz

Снегопады пройдут на севере, востоке, в центре, на юге и юго-востоке страны.

В Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях — местами туман, в Атырауской — усиление ветра до 15−20 м/с.

В Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Карагандинской и Павлодарской областях ветер усилится до 15−20 м/с, местами низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области — также метель.

В Алматинской области — туман и гололед.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами туман и гололед.

В Алматы облачно, снег, днем до +8.

В Астане облачно, без осадков, днем до -12.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Айдос Сарым: Казахстану пора отказаться от «русского мира»?
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
Москва передала в Международный суд ООН досье по иску Украины
На Сахалине задержали главу управления Росрыболовства
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике требует от Белого дома наказать советника Трампа
Суд в Южной Корее утвердил импичмент президента страны
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь