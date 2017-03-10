Погода 10 марта: снегопады и туманы

Снегопады пройдут на севере, востоке, в центре, на юге и юго-востоке страны.

В Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях — местами туман, в Атырауской — усиление ветра до 15−20 м/с.

В Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.



В Карагандинской и Павлодарской областях ветер усилится до 15−20 м/с, местами низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области — также метель.

В Алматинской области — туман и гололед.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами туман и гололед.

В Алматы облачно, снег, днем до +8.



В Астане облачно, без осадков, днем до -12.