Во Владивостоке подземный переход превратился в ледяной каземат

Прошло почти две недели, как информагентство рассказало о подземном переходе в районе проспекта Красного Знамени, который напоминает ледяной каток. Причем, подтаявший, а затем вновь «замерзший», подземный переход сейчас уже оброс торчащими ледяными обломками, которые причинить серьёзные травмы, упавшему на них человеку.

Специалисты городского управления дорог и благоустройства еще 27 февраля приняли заявку от жителей и заверили, что подземный переход в течение недели будет очищен ото льда. Также вывезут и снег, выпавший еще в середине зимы, который загромождает лестничный проход.

С момента обращения ничего не изменилось, ведь первая декада марта выдалась холодной, поэтому лед растаять не успел (на это, видимо, и рассчитывали дворники). Что касается внушительных куч снега, которые «складировали» по бокам лестничного спуска перехода, то самостоятельно они растают только к маю.

Подземный переход, соединяющий два района Владивостока — Первореченский и Ленинский, очень нужен жителям, которые сейчас вынуждены пробираться по льду в ожидании специалистов муниципального предприятия «Содержание городских территорий». В мэрии заверили, что заявку от жителей приняли и 27 февраля отправили, и еще раз просили мастера убрать лед и снег… Но, там, видимо, ждут, пока лед растает сам.

В пятницу, 10 марта, специалисты содержания дорог и благоустройства администрации Владивостока еще раз приняли заявку и пообещали заняться проблемой.

Напомним, что административные комиссии Владивостока регулярно выписывают штрафы за ненадлежащую уборку улиц управляющим компаниям и ТСЖ. Эта территория к ведению таковых не относится.