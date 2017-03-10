СМИ затерроризировали монастырь из-за пса-монаха

Молодой шнауцер поселился в обители совсем недавно и подружился с местными монахами, которые охотно попозировали на фотографиях в питомцем. По их словам, жизнь Кармело состоит в основном из бега и игр.

Кармело наградили вторым именем, которое переводится как «усатый монах». Портал Mashable отмечает, что в католический традиции святой Франциск Ассизский является покровителем животных, поэтому пес по справедливости стал талисманом монастыря.