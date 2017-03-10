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06:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

В магазинах Усть-Кута появились первые «полки добра»

Три «полки добра», на которые все желающие могут положить продукты для малообеспеченных, появились в Усть-Куте.

Как сообщила 10 марта 2017 года главный редактор газеты «Наш Север» Екатерина Родионова, на призыв издания к местным предпринимателям откликнулся супермаркет «Орлан», установив «полки добра» в двух магазинах. То же самое сделала в своём магазине депутат думы Усть-Кута Лариса Норина. Помощь в открытии оказал комитет по торговле, транспорту и связи администрации города.

Покупатели уже заполняют «полки добра» молоком, мукой, хлебом, крупами, фруктами и другими продуктами. Любой горожанин, который сам не имеет возможности купить их, может бесплатно взять.

Усть-Кут стал вторым городом Иркутской области, где появились такие «полки добра». Первую открыл в феврале в иркутском микрорайоне Юбилейный супермаркет «Слата» по инициативе горожанки Ольги Савкиной. Теперь она следит за тем, чтобы «полка добра» не пустовала: принимает пожертвования от жителей города, которые сами не могут приехать в супермаркет, покупает продукты и раскладывает их.

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