В магазинах Усть-Кута появились первые «полки добра»
Три «полки добра», на которые все желающие могут положить продукты для малообеспеченных, появились в
Три «полки добра», на которые все желающие могут положить продукты для малообеспеченных, появились в
Как сообщила 10 марта 2017 года главный редактор газеты «Наш Север» Екатерина Родионова, на призыв издания к местным предпринимателям откликнулся супермаркет «Орлан», установив «полки добра» в двух магазинах. То же самое сделала в своём магазине депутат думы
Покупатели уже заполняют «полки добра» молоком, мукой, хлебом, крупами, фруктами и другими продуктами. Любой горожанин, который сам не имеет возможности купить их, может бесплатно взять.