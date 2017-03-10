В магазинах Усть-Кута появились первые «полки добра»

Как сообщила 10 марта 2017 года главный редактор газеты «Наш Север» Екатерина Родионова, на призыв издания к местным предпринимателям откликнулся супермаркет «Орлан», установив «полки добра» в двух магазинах. То же самое сделала в своём магазине депутат думы Усть-Кута Лариса Норина. Помощь в открытии оказал комитет по торговле, транспорту и связи администрации города.

Покупатели уже заполняют «полки добра» молоком, мукой, хлебом, крупами, фруктами и другими продуктами. Любой горожанин, который сам не имеет возможности купить их, может бесплатно взять.