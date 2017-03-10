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06:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Плюсовую температуру и снегопад следует ожидать жителям Хабаровска в грядущие выходные

Переменчивая погода будет сопровождаться порывистым ветром.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Грядущие выходные запомнятся хабаровчанам неустойчивой погодой, плюсовыми температурами и небольшим снегопадом. Помимо этого, жителям дальневосточной столицы следует ожидать порывистого ветра, не превышающего 7 м/с, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева. — На выходных нас ожидает неустойчивая погода. Не исключено выпадение снега в некоторых районах. В целом, по краю ветер будет северо-восточный, 2−7 м/с. Ночью температура может опуститься до -13°C, а днем поднимется до плюсовых температур. Что касается Хабаровска, то суббота обойдется без осадков. Ветер южный, 2−7 м/c. Ночью температура упадет до -12°C. Днем воздух согреется до 0 °C. А вот в воскресенье, 12 марта, существует вероятность небольшого снега. Осадки ожидаются днем. Ветер восточный 4−9 м/c. Ночью температура воздуха составит -10°C. А днем потеплеет до 0 °C, хотя кое-где столбик термометра достигнет отметки в 2 °C, — сообщила Галина Брынцева.

При этом, ожидаемый снегопад продлится недолго, максимум до вечера. Как добавила Галина Брынцева, к началу следующей недели осадков не ожидается.

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