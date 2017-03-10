Плюсовую температуру и снегопад следует ожидать жителям Хабаровска в грядущие выходные
Переменчивая погода будет сопровождаться порывистым ветром.
Переменчивая погода будет сопровождаться порывистым ветром.
Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.
Грядущие выходные запомнятся хабаровчанам неустойчивой погодой, плюсовыми температурами и небольшим снегопадом. Помимо этого, жителям дальневосточной столицы следует ожидать порывистого ветра, не превышающего 7 м/с, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева. — На выходных нас ожидает неустойчивая погода. Не исключено выпадение снега в некоторых районах. В целом, по краю ветер будет
При этом, ожидаемый снегопад продлится недолго, максимум до вечера. Как добавила Галина Брынцева, к началу следующей недели осадков не ожидается.