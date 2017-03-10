ГИБДД РТ рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов
(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). УГИБДД МВД по Татарстану рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости
(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). УГИБДД МВД по Татарстану рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости
По информации метеорологов, на территории республики ожидаются осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах опустится сильный туман, будет дуть ветер силой до 5 м/с.
В связи с перепадом температур на дорогах может образоваться гололедица.
Водителям необходимо быть внимательными на дорогах и выбирать скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения в сложных